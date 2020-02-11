Нижегородские аграрии с начала 2020 года получили субсидии в размере 140 млн рублей Экономика

Нижегородские аграрии с начала 2020 года получили субсидии в размере 140 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Сегодня агропромышленный комплекс Нижегородской области демонстрирует устойчивое развитие. По показателям прошлого года производство сельхозпродукции в регионе выросло на 3,8%, что на 4,2 процентных пункта больше, чем в 2018 году. Важно сохранить эту динамику, ведь от развития агропредприятий во многом зависит благополучие районов области. Поэтому процесс получения аграриями средств господдержки всегда должен быть на контроле. Это важно, прежде всего, для организации стабильной работы предприятий агропрома и успешного развития сельхозпроизводства", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, средства поддержки перечислены сельхозтоваропроизводителям из областного бюджета на строительство животноводческих объектов (48,7 млн руб.); на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (45,8 млн руб.); на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники (25,6 млн руб.); на компенсацию части затрат тепличных организаций на энергоносители (8 млн руб.) и другие направления.

Глеб Никитин напомнил, что в 2020 году господдержка сельского хозяйства увеличена по сравнению с 2019 годом - на развитие предприятий АПК планируется направить 4,2 млрд рублей средств федерального и областного бюджетов.

Напомним также, что по решению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области началась работа по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь их надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".