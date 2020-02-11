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Общество

Консультационный пункт службы занятости для студентов будет работать в Нижегородской области

16 февраля 2020 11:15  [96] Общество

Консультационный пункт службы занятости для студентов будет работать в Нижегородской области.

Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области, 19 февраля 2020 года с 10:00 до 14:00 в НГТУ им. Р.Е.Алексеева (Н.Новгород, Казанское шоссе, д.12, корп.6) в рамках проведения ярмарки вакансий для студентов и выпускников технического университета и всех желающих из других вузов будет организована работа консультационного пункта службы занятости населения Нижегородской области.

В ходе мероприятия специалисты проинформируют студентов и выпускников о вакансиях для трудоустройства, о предприятиях и организациях Нижнего Новгорода, оказывающих услуги выпускникам, о курсах профессионального обучения и дополнительного образования по направлению службы занятости населения.

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