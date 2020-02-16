Представители японских корпораций посетят Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина Культура и отдых

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Нижегородскую область посетит крупная делегация представителей Федерации экономических организаций Японии "Кэйданрэн".

В рамках визита представители японских корпораций 19 февраля посетят Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина. Об этом сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области.

Вниманию гостей из Японии будет представлен балет-поэма "Корсар" в постановке японского хореографа Морихиро Ивата, ставший первым крупным проектом, поставленным новой руководящей командой.

Дирижером-постановщиком выступил художественный руководитель театра Александр Топлов.

В новой постановке примет участие мировая звезда балетной сцены, заслуженный артист Татарстана Олег Ивенко, сыгравший главную роль в фильме "Нуриев. Белый ворон".

Балет был создан по одноименной поэме Джорджа Гордона Байрона, написанной в 1814 году.

В основе сюжета романтическая история об отважных пиратах, прекрасных наложницах, коварных злодеях и роковой любви.

Балетмейстер Морихиро Ивата и автор либретто Ольга Ивата постарались максимально передать сюжетную линию и показать характер главных героев, созданных Байроном. Балетмейстер также сохранил фрагменты оригинальной хореографии Мариуса Петипа (французский и российский солист балета, балетмейстер, театральный деятель и педагог, исполнивший роль предводителя корсаров в 1858 году).

Нижегородская постановка балета "Корсар" отличается от общепринятой версии спектакля.

Заместитель директора театра по художественному руководству балетной труппой, хореограф-постановщик "Корсара" Морихиро Ивата создал большой спектакль, приближенный по духу и содержанию к поэме Байрона.

Для господина Иваты балет "Корсар" стал первой полномасштабной работой в нижегородском театре.

Ранее сообщалось, что 19 февраля 2020 года Нижегородскую область посетит крупная делегация представителей Федерации экономических организаций Японии "Кэйданрэн" во главе с Председателем Японо-Российского комитета по экономическому сотрудничеству, председателем совета директоров компании "Марубени" Тэруо Асада в сопровождении Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в России Тоёхисы Кодзуки.

Делегация планирует посетить Нижегородскую область для знакомства с ее промышленно-экономическим и научно-техническим потенциалом.

Регион был выбран Федерацией экономических организаций Японии "Кэйданрэн" в качестве единственного региона для посещения в рамках визита в Россию. В состав делегации войдут 38 человек.

Напомним, что 26 сентября 2019 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхисы Кодзуки принял участие в торжественном открытии 85-го сезона Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина, где состоялась премьера спектакля "Шопениана. Японские этюды" в постановке японского хореографа Морихиро Ивата.

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