Нижегородцы смогут посетить мемориалы советских воинов в Калининградской области Общество

Нижегородцы смогут посетить мемориалы советских воинов в Калининградской области.

Как сообщает правительство Калининградской области, в 2019 году в Калининградской области впервые стартовала беспрецедентная акция по уточнению мест захоронения советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии.

Благодаря опубликованным архивам Министерства обороны калининградские историки поименно выверяют списки захороненных и увековеченных солдат и офицеров, выявляя несоответствия и ошибки, допущенные при оформлении мемориальных плит и документов.

Сегодня в базе данных содержится информация о более чем 145 тысяч советских воинов, увековеченных на мемориалах в Калининградской области и на ближайших воинских захоронениях в Польше и Литве.

Благодаря деятельности Калининградской региональной общественной организации "Наказ" уже удалось достоверно актуализировать сведения о почти 25 тысячах павших.

Многие ранее увековеченные на мемориалах в Калининградской области фактически захоронены в других местах, в том числе на территории сопредельных государств.

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы эта информация обновляется на мемориальных плитах.

В 2020 году, в канун дня Победы, жители большинства субъектов РФ традиционно планируют посетить места захоронений советских воинов, а также принять участие в праздничных и памятных мероприятиях в Калинградской области.

Необходимо предварительно уточнить места захоронений погибших на территории Восточной Пруссии советских воинов при планировании посещения мемориалов на территории региона.

Для уточнения актуальных данных о погибших родственниках рекомендуют воспользоваться электронной Книгой памяти Калининградской области, размещенной по адресу www.kpko.ru