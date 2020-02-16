Последние новости рубрики Общество
16 февраля 2020 14:07  [61] Нижегородцы смогут посетить мемориалы советских воинов в Калининградской области
16 февраля 2020 11:15  [663] Консультационный пункт службы занятости для студентов будет работать в Нижегородской области
16 февраля 2020 09:23  [1300] Телефонная линия "Ориентир" для ищущих работу пройдет в Нижегородской области
15 февраля 2020 14:44  [2143] Свыше 60 населенных пунктов Нижегородской области посетили "Поезда здоровья" с начала года
14 февраля 2020 17:20  [2946] Нижний сегодня: главные события дня
14 февраля 2020 16:52  [1016] Трасса в Сокольском районе станет самым крупным объектом при ремонте дорог в Нижегородской области
14 февраля 2020 16:01  [559] ЕРКЦ рекомендует вовремя передать показания счетчиков в феврале
14 февраля 2020 14:53  [856] Власти не могут связаться с ТСЖ, которое отвественно за свалку мусора на ул.Обозной
14 февраля 2020 14:42  [784] Главврач перинатального центра Дзержинска отстранена от должности в связи с расследованием гибели младенца
14 февраля 2020 14:11  [2598] Демонтаж гостиницы "Россия" в Нижнем Новгороде начнется в течение двух недель
Общество

Нижегородцы смогут посетить мемориалы советских воинов в Калининградской области

16 февраля 2020 14:07  [61] Общество

Нижегородцы смогут посетить мемориалы советских воинов в Калининградской области.

Как сообщает правительство Калининградской области, в 2019 году в Калининградской области впервые стартовала беспрецедентная акция по уточнению мест захоронения советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии.

Благодаря опубликованным архивам Министерства обороны калининградские историки поименно выверяют списки захороненных и увековеченных солдат и офицеров, выявляя несоответствия и ошибки, допущенные при оформлении мемориальных плит и документов.

Сегодня в базе данных содержится информация о более чем 145 тысяч советских воинов, увековеченных на мемориалах в Калининградской области и на ближайших воинских захоронениях в Польше и Литве.

Благодаря деятельности Калининградской региональной общественной организации "Наказ" уже удалось достоверно актуализировать сведения о почти 25 тысячах павших.

Многие ранее увековеченные на мемориалах в Калининградской области фактически захоронены в других местах, в том числе на территории сопредельных государств.

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы эта информация обновляется на мемориальных плитах.

В 2020 году, в канун дня Победы, жители большинства субъектов РФ традиционно планируют посетить места захоронений советских воинов, а также принять участие в праздничных и памятных мероприятиях в Калинградской области.

Необходимо предварительно уточнить места захоронений погибших на территории Восточной Пруссии советских воинов при планировании посещения мемориалов на территории региона.

Для уточнения актуальных данных о погибших родственниках рекомендуют воспользоваться электронной Книгой памяти Калининградской области, размещенной по адресу www.kpko.ru

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph