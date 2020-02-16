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Общество

Житель Тоншаевского района получил 1 год колонии за долги по алиментам в 1 млн рублей

17 февраля 2020 09:28  [227] Общество

Житель Тоншаевского района получил 1 год колонии за долги по алиментам в 1 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 17 февраля 2020 года.

Судом установлено, что с сентября по ноябрь 2019 года ранее не однократно судимый нерадивый отец накопил долги по алиментам. Общая сумма задолженности с 2009 года перед своей 15- летней дочерью составила более 1 млн рублей.

Суд назначил 43-летнему мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что житель Пильнинского района получил условный срок за неуплату алиментов пяти детям.

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