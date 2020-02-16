Житель Дивеева Нижегородской области подозревается в хранении боеприпасов Общество

Житель Дивеева подозревается в хранении боеприпасов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, 12 февраля 2020 года участковый уполномоченный дивеевской полиции, находясь на обслуживаемом участке, заметил подозрительного мужчину.

В ходе досмотра у гражданина было обнаружено 12 патронов. Согласно проведенному исследованию, все они являются боеприпасами калибра 5,6 мм, изготовленными заводским способом. При этом установлено, что мужчина – 33-летний неработающий ранее не судимый местный житель – не является охотником и не имеет права на хранение оружия и боеприпасов к нему.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание – 4 года лишения свободы со штрафом.

Сотрудники полиции напоминают, что хранение гражданского оружия и патронов к нему позволено гражданам, получившим разрешения на хранение или хранение и ношение оружия. Если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, оружие им найдено или передано ему, то хранение и использование этого оружия запрещены. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел, в противном случае это повлечет административную или уголовную ответственность.

Граждане, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке, от уголовной ответственности освобождаются, если в их действиях не содержится иного состава преступления.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в хранении боеприпаса в подвале дома на ул. Светлоярской поместили в психиатрический стационар в феврале этого года.