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Общество

Прокуратура внесла представления заведующим 10 детсадов Вознесенского района

17 февраля 2020 10:04  [78] Общество

Прокуратура внесла представления заведующим 10 детсадов Вознесенского района по итогам проверки требований законодательства об образовании. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 17 февраля 2020 года.

Установлено, что правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования не содержат право преимущественного приема на обучение детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, в образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

По выявленным нарушениям закона в 10 дошкольных образовательных организаций внесены представления, которые находятся на рассмотрении. 

Ранее сообщалось, что "Главное управление по капитальному строительству" (ГлавУКС) готово обратиться в прокуратуру, если строящиеся в Нижнем Новгороде детсады не сдадут в срок.

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