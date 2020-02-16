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Политика

"200 миллионов рублей дополнительно планируется выделить на ремонт памятников героям войны", - Глеб Никитин

17 февраля 2020 10:29  [40] Политика

Фото: Кирилл Мартынов

На ремонт памятников героям Великой Отечественной войны планируется выделить 200 миллионов рублей дополнительно. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В Законодательное собрание региона внесены поправки в бюджет этого года. Дополнительно 200 миллионов рублей заложили на субсидии районам на приведение в порядок таких мемориалов. Сейчас формируется перечень объектов. Прошу глав районов максимально ответственно отнестись к этой работе. Времени остается совсем немного", - сказал губернатор.

"Еще более 100 заявок направлено в рамках региональной программы поддержки местных инициатив по направлению "Никто не забыт". Огромная благодарность всем жителям, кто решил направить заявку именно на ремонт памятников героям Великой Отечественной войны. Мы видим, какое внимание уделяет сохранению исторической памяти о Великой Победе президент России Владимир Путин. Наша задача сделать так, чтобы новые поколения видели бережное отношение к подвигу предков", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 13 февраля 2020 года Глеб Никитин с рабочим визитом посетил Балахнинский район. Губернатор поздравил с наступающим юбилеем Победы ветеранов-балахнинцев и вручил им юбилейные медали.

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