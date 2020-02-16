Нижегородскую канатную дорогу могут остановить из-за сильного ветра

Фото:
Канатную дорогу, соединяющую Нижний Новгород и Бор, могут остановить из-за сильного ветра.
Как сообщает автоинформатор канатной дороги, сейчас скорость этого транспорта из-за ветра снижена, однако, если ветер усилится, то движение "канатки" могут полностью остановить.
По информации ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", сегодня в Нижнем Новгороде и области порывы ветра достигают 18 м/с. Такое неблагоприятное погодное явление продлится и в ночь с 18 на 19 февраля.
Региональное МЧС предупреждает, что на дорогах сильная гололедица.
Из-за ветра в городе могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением или обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе систем ЖКХ. Также возможны обрушения слабоукрепленных конструкций и строительных кранов, падение деревьев со слабой корневой системой.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+