Нижегородскую канатную дорогу могут остановить из-за сильного ветра Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Канатную дорогу, соединяющую Нижний Новгород и Бор, могут остановить из-за сильного ветра.

Как сообщает автоинформатор канатной дороги, сейчас скорость этого транспорта из-за ветра снижена, однако, если ветер усилится, то движение "канатки" могут полностью остановить.

По информации ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", сегодня в Нижнем Новгороде и области порывы ветра достигают 18 м/с. Такое неблагоприятное погодное явление продлится и в ночь с 18 на 19 февраля.

Региональное МЧС предупреждает, что на дорогах сильная гололедица.



Из-за ветра в городе могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением или обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе систем ЖКХ. Также возможны обрушения слабоукрепленных конструкций и строительных кранов, падение деревьев со слабой корневой системой.