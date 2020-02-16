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Общество

Нижегородскую канатную дорогу могут остановить из-за сильного ветра

17 февраля 2020 11:18  [99] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Канатную дорогу, соединяющую Нижний Новгород и Бор, могут остановить из-за сильного ветра.

Как сообщает автоинформатор канатной дороги, сейчас скорость этого транспорта из-за ветра снижена, однако, если ветер усилится, то движение "канатки" могут полностью остановить.

По информации ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", сегодня в Нижнем Новгороде и области порывы ветра достигают 18 м/с. Такое неблагоприятное погодное явление продлится и в ночь с 18 на 19 февраля.

Региональное МЧС предупреждает, что на дорогах сильная гололедица.

Из-за ветра в городе могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением или обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе систем ЖКХ. Также возможны обрушения слабоукрепленных конструкций и строительных кранов, падение деревьев со слабой корневой системой.

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