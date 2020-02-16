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Общество

Нижегородская область направит 473 млн рублей на ремонт ярмарочного павильона

17 февраля 2020 11:22  [85] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская область направит 473,9 млн рублей на ремонт ярмарочного павильона. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту изменений в закон об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Также планируется благоустройство территории Нижегородской ярмарки и закупка нового выставочного оборудования.

Деньги будут направлены в уставный капитал АО "Корпорация развития Нижегородской области". В документе поясняется, что компания займется развитием выставочно-конгрессной деятельности на территории Всероссийского ЗАО "Нижегородская ярмарка".

При этом законом об областном бюджете на 2020 год средства на данные цели не предусмотрены.

Напомним, что Максим Соловьев назначен генеральным директором ВЗАО "Нижегородская Ярмарка".

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