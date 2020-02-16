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Спасатели научат нижегородцев тушить пожары и оказывать первую медпомощь. Накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля, на территории стадиона на Стрелке Главным управлением МЧС России по Нижегородской области будут организованы спортивно-массовые мероприятия.
Программой мероприятия предусмотрен показ техники, находящейся на вооружении нижегородского пожарно-спасательного гарнизона (автоцистерна с улучшенными тактико-техническими характеристиками, автолестница, автомобиль с установкой гидроабразивной резки, беспилотная техника, квадроциклы и снегоходы, судно на воздушной подушке (СВП), а также аварийно-спасательные автомобили).
Маленькие нижегородцы смогут прокатиться на снегоходе и квадроцикле.
Под наблюдением профессиональных брандмейстеров можно будет попробовать свои силы в тушении условного пожара.
Специалисты центра экстренной психологической помощи продемонстрируют всем желающим порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшему.
Будет работать полевая кухня с горячим чаем и кашей.
Начало мероприятия: в 12:00.
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