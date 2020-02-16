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Общество

"Песни памяти на стадионах": в Нижнем Новгороде хоккеисты и болельщики хором исполнили песню "Катюша"

17 февраля 2020 12:07  [46] Общество

Фото: Пресс-служба ЖК "Торпедо"

Нижегородская область приняла участие во Всероссийском проекте "Песни памяти на стадионах" в рамках Года памяти и славы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках проекта, объявленного в России указом президента РФ Владимира Путина, 15 февраля 2020 года на матче "Торпедо" с хабаровским "Амуром" в КРК "Нагорный" болельщики всем стадионом исполнили "Катюшу". На игре присутствовало почти 5,5 тысяч человек, в том числе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Песни о Великой Отечественной войне знакомы, пожалуй, каждому жителю России. Их звучание и, тем более, хоровое исполнение сближают людей и позволяют вместе вспомнить те страшные годы. Более 800 тысяч горьковчан ушли тогда защищать Родину и треть из них не вернулись обратно. Наш долг - помнить об этом подвиге и передавать это знание новым поколениям", - сказал Глеб Никитин.

"Мы знаем, что в годы Войны не прекращались спортивные состязания, да и сам клуб "Торпедо" основан в первый послевоенный год. Здорово, что сейчас эта историческая связь только укрепляется", - добавил губернатор.

Перед началом матча песни военных лет под аккомпанемент Нижегородского губернского оркестра звучали в фойе комплекса. Главным гостем игры стал 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Леонид Жуков. Он был призван в ряды Красной Армии в декабре 1942 года, участвовал в освобождении Киева, Польши, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Ветеран награжден орденами "Красной звезды", "Отечественной войны 1 степени", "Славы 3 степени", медалями "За отвагу", "За взятие Вены", "За освобождение Киева".

Вместе с ветераном боевых действий на территории Чеченской Республики Евгением Сергеевым Леонид Жуков осуществил символическое вбрасывание шайбы перед началом матча.

Планируется, что футболисты и болельщики с возобновлением сезона исполнят песни военных лет на стадионе "Нижний Новгород".

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