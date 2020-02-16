Создание "Союзмультфильма" на Бору начнется позже заявленного срока

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ООО "ГК Города" планирует начать возведение объектов парка с интерактивным павильоном "Союзмультфильм" на территории Бора позже заявленного срока. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в компании.
Напомним, что начало реализации проекта предполагалось в 2019 году, однако инвестору потребовалось дополнительное время для более качественной проработки безопасной связи парка со смежной поддерживающей инфраструктурой. В частности, компании потребовалось дополнительное время для поиска оптимальных решений по инженерной защите территории от подтопления.
В настоящее время инженерные изыскания проработаны и находятся на государственной экспертизе, получив которую инвестор приступит к разработке и проведению экспертизы проектной документации.
Получив положительное заключение экспертизы, "ГК Города" приступит к возведению объектов парка.
"Непосредственное начало строительно-монтажных работ для создания объектов парка начнется в текущем году", - сказали в компании.
В "ГК Города" пояснили, что параметры проекта остались прежними: планируется создание интерактивного павильона "Союзмультфильм", а гастрономический квартал и музейные экспозиции будут интегрированы в территорию ландшафтного парка, посвященного легендам Волгоречья. Тематикой музея также станет история реки Волги и народов, населяющих ее берега исстари.
На территории ландшафтного парка будут продуманы эко- и веломаршруты, детские и спортивные площадки.
В компании добавили, что планируется провести открытый конкурс на создание арт-инсталляций и малых архитектурных форм для ландшафтного парка.
"Ремесленники Нижегородской области смогут представить свои работы из природных материалов. Победители, выбранные путем онлайн-голосования, разместят свои конкурсные работы в будущем парке", - добавили в "ГК Города".
Ранее сообщалось, что на Бору также планируется создать "Волгонариум". Это комплексный проект, включающий создание экспозиции фауны пресноводных бассейнов рек и озер России, научно-лабораторного комплекса мониторинга и моделирования окружающей среды мирового уровня, а также интерактивного музея экологии.
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