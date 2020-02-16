Митинг, посвященный памяти воинов, павших в Афганистане и Чечне, прошел в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 31-й годовщине вывода советских войск из республики Афганистан, прошел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Организатором торжественного мероприятия выступило нижегородское отделение общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана".

В парке Швейцария у мемориального комплекса нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне, собирались сотни нижегородцев - боевые товарищи, родные и близкие павших воинов, а также воспитанники военно-патриотических клубов, чтобы почтить память и вспомнить подвиги, совершённые нашими земляками во имя своей страны. Открыл митинг заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, который подчеркнул, что "российские солдаты всегда показывали пример высокого, честного, достойного служения воинскому долгу за честь великой Родины и любимой России".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем обращении отметил, что искренне гордится нижегородцами-горьковчанами, служившими в Афганистане.

"Более 6 с половиной тысяч наших солдат и офицеров выполнили там свой долг. Только представьте: 6 с половиной тысяч - численность населения одного посёлка городского типа. 189 человек погибли, 834 были ранены и контужены, 155 стали инвалидами. Правду говорят: у каждого поколения — своя война. И каждый нижегородский солдат и офицер, служившие в Афгане, стал легендой. В школах, где учились герои, свято хранится память о них, по всей области открыты памятники погибшим воинам", - сказал Глеб Никитин.