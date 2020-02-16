Первый в России диагностический центр для животных откроется в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Первый в России ветеринарный токсикологический центр откроется в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в комитете государственного ветеринарного надзора Нижегородской области.

Центр будет создан на базе Областной ветеринарной лаборатории.

"Это первый в России региональный центр, который будет оснащен самым современным оборудованием – на сегодня аналогичный комплекс используется в работе столичного научно-исследовательского института имени Склифосовского. Это позволит проводить максимально точные исследования в области ветеринарии", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что в целом, на развитие лабораторной диагностической службы в регионе в областном бюджете выделено порядка 400 млн рублей. Часть из них была направлена на создание токсикологического центра и закупку оборудования, а также на открытие девяти крупных зональных лабораторий в Нижегородской области и повышение квалификации сотрудников лабораторий.

"Кроме того, у Нижегородской области появится возможность проводить скрининговые исследования пищевой продукции на наличие остатков лекарственных веществ. Это позволит агропредприятиям и предприятиям выпускать на российский рынок экологически безопасную продукцию", - пояснил Глеб Никитин.

"И у ветеринарных врачей, и у владельцев животных существует проблема с определением источника отравления животного, что не позволяет вовремя и качественно оказать помощь, так как специалисты могут определять лишь узкий спектр ядовитых веществ из-за отсутствия современного высокотехнологичного оборудования и актуальных методик по исследованиям", - сообщил главный государственный инспектор Нижегородской области Михаил Курюмов.

Токсикологический центр планируется оснастить высоко технологическим комплексом оборудования фирмы Agilent Technologies Inc (США), который состоит из газового трехквадрупольно масс-селективного детектора и системы пробоподготовки.

"Прибор необходим, в первую очередь, ветеринарным врачам для правильной постановки диагноза и определения противоядия, чтобы экстренно оказать первую детоксикационную помощь животному и судебно-ветеринарным экспертам определять яды и метаболиты для выяснения причины гибели животного в рамках следственных и судебных мероприятий", - добавил Михаил Курюмов.