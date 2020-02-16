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Культура и отдых

Сладкое воскресенье: более 200 кг тортов съели нижегородцы 16 февраля

17 февраля 2020 14:24  [413] Культура и отдых

Фото: Архивное фото организаторов

Нижегородцы на международной выставке кондитеров International Pastry Cup, которая прошла в Нижнем Новгороде 16 февраля, съели более 200 кг тортов.

Как сообщают организаторы, на выставке было представлено более 20 тортов, в том числе свадебные шоу-торты высотой до двух метров, юбилейные торты для взрослых, а также пряничные композиции и десерты, которые входят в категорию "правильное питание". Общий вес кондитерских изделий превышал 200 кг.

Нижегородцы, которые приобрели билет, могли попробовать на выставке любое количество сладостей, однако в продаже было лишь ограниченное количество билетов.

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