Сладкое воскресенье: более 200 кг тортов съели нижегородцы 16 февраля

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Нижегородцы на международной выставке кондитеров International Pastry Cup, которая прошла в Нижнем Новгороде 16 февраля, съели более 200 кг тортов.
Как сообщают организаторы, на выставке было представлено более 20 тортов, в том числе свадебные шоу-торты высотой до двух метров, юбилейные торты для взрослых, а также пряничные композиции и десерты, которые входят в категорию "правильное питание". Общий вес кондитерских изделий превышал 200 кг.
Нижегородцы, которые приобрели билет, могли попробовать на выставке любое количество сладостей, однако в продаже было лишь ограниченное количество билетов.
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