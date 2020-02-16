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Общество

Нижегородка прописала у себя в квартире 15 иностранцев

17 февраля 2020 14:39  [58] Общество

Нижегородка прописала у себя в квартире 15 иностранцев. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 17 февраля 2020 года, жительница Нижнего Новгорода фиктивно поставила иностранцев на учет в квартире дома по улице Парышевская Автозаводского района. Однако женщина не имел намерения предоставлять им квартиру для проживания. В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Еще один аналогичный случай произошел также в Автозаводском районе: 40-летний местный житель фиктивно поставил на учёт группу иностранных граждан по месту пребывания в квартире, расположенной в доме по улице Мончегорская. Фактически, никто не имел намерения там проживать.

Действия подозреваемых квалифицированы по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Расследования продолжаются.

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Отметим, что подобные случаи не редкость. К примеру, в прошлом году нижегородка подозревалась в попытке прописать 10 иностранцев в своей квартире.

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