Консультативно-диагностическое отделение открыто на базе нижегородского областного перинатального цента Общество

Фото: министерство здравоохранения Нижегородской области

Консультативно-диагностическое отделение открыто на базе нижегородского областного перинатального цента (родильного дома городской клинической больницы №40 Автозаводского района). Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

В консультативно-диагностическом отделении областного перинатального центра функционирует стационар одного дня, где пациенткам при необходимости может быть проведено полное клинико-лабораторное обследование.

"Основная задача консультативно-диагностического отделения - это наблюдение за пациентками высокой степени перинатального риска из прикрепленных районов. Мы прекрасно понимаем, что здоровье малыша – это, прежде всего, здоровье его мамы. Наряду с наблюдением в женской консультации по месту жительства, эти пациентки наблюдаются дополнительно специалистами перинатального центра, и при необходимости получают консультации узких специалистов", - рассказала главный врач городской клинической больницы № 40 Ольга Мануйленко.

По результатам обследования составляется план ведения беременности, решается вопрос об оптимальных сроках и методе госпитализации и родоразрешения.

"Около 15% детей в перинатальном центре рождается раньше срока. Эти дети нередко требуют реанимационной помощи. Для выхаживания таких детей функционирует отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, которое оснащено современным оборудованием, позволяющим выхаживать младенцев весом от 500 граммов", - добавила Ольга Мануйленко.

После восстановления жизненно важных функций такие дети переводятся на второй этап выхаживания - отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. В этом отделении дети находятся под наблюдением врачей, подрастают, набирают вес, после чего выписываются домой.

"Открытие отделения стало значимым этапом в развитии учреждения. Ранее там было проведено переоснащение других отделений. В результате проведенных мероприятий уровень перинатальной смертности в учреждении по сравнению с 2018 годом снизился на 32%. Важно помнить, что за этими цифрами спасенные человеческие жизни", - добавил губернатор региона Глеб Никитин.

Участие в открытии центра принял министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов. Как он отметил, в 2019 году показатель младенческой смертности в Нижегородской области составил 5,1 промилле (или 5 детей на 1 тысячу новорожденных), что на 12% ниже, чем в 2018 году (5,7 промилле).

"Этому способствует введение трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным. И ключевая роль здесь отводится перинатальным центрам, которых в Нижегородской области на сегодняшний день два - Дзержинский перинатальный центр и Областной перинатальный центр на базе городской клинической больницы №40", - отметил министр.

"Именно демографии сейчас уделяется приоритетное значение в жизни страны. Причем речь идет не просто об увеличении рождаемости, но о создании комфортных условий для будущих мам. Задачу сделать качественную медицинскую помощь максимально доступной поставил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Областной перинатальный центр обслуживает почти половину районов региона и очень важно, что сейчас у их жительниц появятся дополнительные возможности", - сказал глава региона. Модернизация проводится в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".

Ранее сообщалось, что роддома в Сормовском районе не будет, учреждение перепрофилировано. По мнению минздрава, в городе в настоящее время сложился "профицит акушерских коек" ввиду маленькой рождаемости.