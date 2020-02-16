Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижний Новгород планирует выпустить облигации на 4 млрд рублей

Выпуск облигаций планируется в 2020 году. Средства от размещения ценных бумаг будут направлены на замещение кредитов от коммерческих банков, что позволит не увеличивать размер муниципального долга Нижнего Новгорода.

Сладкое воскресенье: более 200 кг тортов съели нижегородцы 16 февраля

В Нижнем Новгороде прошла международная выставка кондитеров International Pastry Cup. Купившим билет нижегородцам предлагали съесть неограниченное количество представленных на выставке свадебные шоу-торты высотой до двух метров, юбилейные торты для взрослых, а также пряничные композиции и десерты, которые входят в категорию "правильное питание". Общий вес кондитерских изделий превышал 200 кг.

Нижегородские энергетики в режиме повышенной готовности: из-за сильного ветра ожидаются обрывы ЛЭП.

Режим повышенной готовности обусловлен сильным ветром до 18 м/с, из-за чего ожидаются проблемы с электроснабжением.

Создание "Союзмультфильма" на Бору начнется позже заявленного срока

Парк с интерактивным павильоном "Союзмультфильм" на территории Бора планировали построить в 2019 году, однако инвестору потребовалось дополнительное время для более качественной проработки безопасной связи парка со смежной поддерживающей инфраструктурой. В частности, компании потребовалось дополнительное время для поиска оптимальных решений по инженерной защите территории от подтопления.

"200 миллионов рублей дополнительно планируется выделить на ремонт памятников героям войны", - Глеб Никитин

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в Законодательное собрание региона внесены поправки в бюджет этого года. Дополнительно 200 млн рублей заложили на субсидии районам на приведение в порядок таких мемориалов. Сейчас формируется перечень объектов.

Власти хотят интегрировать нижегородское метро в наземный общественный транспорт

Сейчас метро является убыточным, но есть планы убрать задублированность наземных маршрутов и создать пересадочные узлы у метро.

Житель Дивеева Нижегородской области подозревается в хранении боеприпасов

Участковый уполномоченный дивеевской полиции, находясь на обслуживаемом участке, заметил подозрительного мужчину. В ходе досмотра у гражданина было обнаружено 12 патронов. При этом установлено, что мужчина не является охотником и не имеет права на хранение оружия и боеприпасов к нему.

Металлический ангар сгорел в промзоне Дзержинска

По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит открытое горение ангара по всей площади, которая составила 500 кв.м.

Нижегородская область направит 473 млн рублей на ремонт ярмарочного павильона

Также планируется благоустройство территории Нижегородской ярмарки и закупка нового выставочного оборудования.

Консультативно-диагностическое отделение открыто на базе нижегородского областного перинатального цента

Основная задача консультативно-диагностического отделения - это наблюдение за пациентками высокой степени перинатального риска из прикрепленных районов. Наряду с наблюдением в женской консультации по месту жительства, эти пациентки наблюдаются дополнительно специалистами перинатального центра, и при необходимости получают консультации узких специалистов

Ремонт Дома архитектора планируется в Нижнем Новгороде

Дом архитектора, в котором на постоянной основе проводятся заседания Градостроительного и Архитектурного советов Нижегородской области, а также организуются круглые столы и общественные слушания по важнейшим вопросам градостроительной политики, в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта.

Спасатели научат нижегородцев тушить пожары и оказывать первую медпомощь накануне Дня защитника Отечества

На территории стадиона на Стрелке ГУ МЧС по Нижегородской области организует спортивно-массовые мероприятия. Программой предусмотрен показ техники, находящейся на вооружении нижегородского пожарно-спасательного гарнизона (автоцистерна с улучшенными тактико-техническими характеристиками, автолестница, автомобиль с установкой гидроабразивной резки, беспилотная техника, квадроциклы и снегоходы, судно на воздушной подушке (СВП), а также аварийно-спасательные автомобили).

Первый в России диагностический центр для животных откроется в Нижнем Новгороде

Это первый в России региональный центр, который будет оснащен самым современным оборудованием – на сегодня аналогичный комплекс используется в работе столичного научно-исследовательского института имени Склифосовского. Нижегородский диагностический центр для животных позволит проводить максимально точные исследования в области ветеринарии.

Оставшиеся 200 "умных остановок" в Нижнем Новгороде смонтируют до 20 июля

Сейчас на улицах Нижнего Новгорода установлены 134 "умные остановки" из 334 запланированных по концессии. При этом, из существующих павильонов, только 120 подключены к электропитанию. Из них межведомственная комиссия приняла лишь 33 остановки.

ЗС НО предложило критерии, при которых нельзя высаживать детей-безбилетников из транспорта

К критериям запрета высадки ребенка будет относиться температуре воздуха ниже -20°, отсутствие остановочного павильона, высадка ребенка вне границ населённых пунктов, а также во время детского комендантского часа - с 22:00. Кроме того, высадку детей также запретят в случае, если в регионе объявлено предупреждение о чрезвычайных ситуациях, вызванных неблагоприятными погодными условиями.