Садоводческое товарищество "Маяк" Кстовского района переходит на прямые расчеты за электроэнергию Общество

Садоводческое товарищество "Маяк" переходит на прямые расчеты за электроэнергию. Как сообщили в ПАО "ТНС энерго НН", с 1 марта 2020 года гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области принимает на прямые расчеты за коммунальную услугу по электроснабжению собственников жилых домов, садовых домов и земельных участков, расположенных в садоводческом товариществе "Маяк" по адресу: Кстовский район, деревня Афонино.

Договор энергоснабжения с СТ "Маяк" расторгается в одностороннем порядке в связи с неоднократным нарушением обязательств по оплате за электроэнергию.

В частности, на конец января 2020 года СТ "Маяк" накопило перед гарантирующим поставщиком задолженность за потребленную электроэнергию в размере более 4,69 млн рублей, при этом дебиторская задолженность в размере более 3,28 млн рублей подтверждена решениями Арбитражного суда Нижегородской области.

Заключение письменных договоров энергоснабжения между собственниками и ПАО "ТНС энерго НН" не требуется — договоры считаются заключенными на неопределенный срок. Всем собственникам с 1 марта 2020 года будут открыты лицевые счета для оплаты коммунальной услуги по электроснабжению.

В компании обратили внимание, что при наличии индивидуальных приборов учета электрической энергии передавать показания электросчетчиков необходимо напрямую в ПАО "ТНС энерго НН" до 25 числа каждого месяца.

Способы передачи показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии размещены на официальном сайте ПАО "ТНС энерго НН" nn.tns-e.ru. На сайте компании можно получить консультации по вопросам энергоснабжения (сервис "Напишите нам" на главной странице сайта), а так же по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233‑09‑70, в районных Центрах обслуживания клиентов, с помощью мобильного приложения "ТНС энерго" и в мобильных офисах компании.

По всем вопросам клиенты могут также обратиться в Центр обслуживания клиентов ПАО "ТНС энерго НН" по адресу: Кстово, 2-й микрорайон, д. 2.