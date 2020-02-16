Последние новости рубрики Общество
18 февраля 2020 11:04  [26] Скорость нижегородской канатной дороги снижена из-за ветра
18 февраля 2020 10:56  [358] ПДК формальдегида в Автозаводском районе Нижнего Новгорода превышены вдвое
18 февраля 2020 10:43  [57] "Т Плюс" вложит 1,8 млрд рублей в ремонт и развитие станций и тепловых сетей Нижегородского филиала
18 февраля 2020 10:11  [79] Садоводческое товарищество "Маяк" Кстовского района переходит на прямые расчеты за электроэнергию
17 февраля 2020 20:09  [1365] Нижний сегодня: главные события дня
17 февраля 2020 20:08  [1357] Нижегородские энергетики в режиме повышенной готовности: из-за сильного ветра ожидаются обрывы ЛЭП
17 февраля 2020 17:58  [828] Власти Нижнего Новгорода хотят привлечь концессионера для развития Сормовского парка
17 февраля 2020 17:32  [701] Пятнадцать городских объектов отреставрируют к 800-летию Нижнего Новгорода
17 февраля 2020 17:00  [568] ЗС НО предложило критерии, при которых нельзя высаживать детей-безбилетников из транспорта
17 февраля 2020 16:51  [886] Консультативно-диагностическое отделение открыто на базе нижегородского областного перинатального цента
Общество

Садоводческое товарищество "Маяк" Кстовского района переходит на прямые расчеты за электроэнергию

18 февраля 2020 10:11  [79] Общество

Садоводческое товарищество "Маяк" переходит на прямые расчеты за электроэнергию. Как сообщили в ПАО "ТНС энерго НН", с 1 марта 2020 года гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области принимает на прямые расчеты за коммунальную услугу по электроснабжению собственников жилых домов, садовых домов и земельных участков, расположенных в садоводческом товариществе "Маяк" по адресу: Кстовский район, деревня Афонино.

Договор энергоснабжения с СТ "Маяк" расторгается в одностороннем порядке в связи с неоднократным нарушением обязательств по оплате за электроэнергию.

В частности, на конец января 2020 года СТ "Маяк" накопило перед гарантирующим поставщиком задолженность за потребленную электроэнергию в размере более 4,69 млн рублей, при этом дебиторская задолженность в размере более 3,28 млн рублей подтверждена решениями Арбитражного суда Нижегородской области.

Заключение письменных договоров энергоснабжения между собственниками и ПАО "ТНС энерго НН" не требуется — договоры считаются заключенными на неопределенный срок. Всем собственникам с 1 марта 2020 года будут открыты лицевые счета для оплаты коммунальной услуги по электроснабжению.

В компании обратили внимание, что при наличии индивидуальных приборов учета электрической энергии передавать показания электросчетчиков необходимо напрямую в ПАО "ТНС энерго НН" до 25 числа каждого месяца.

Способы передачи показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии размещены на официальном сайте  ПАО "ТНС энерго НН" nn.tns-e.ru. На сайте компании можно получить консультации по вопросам энергоснабжения (сервис "Напишите нам" на главной странице сайта), а так же по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233‑09‑70, в районных  Центрах обслуживания клиентов, с помощью мобильного приложения "ТНС энерго" и в мобильных офисах компании

По всем вопросам клиенты могут также обратиться в Центр обслуживания клиентов ПАО "ТНС энерго НН" по адресу: Кстово, 2-й микрорайон, д. 2.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph