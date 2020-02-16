"Т Плюс" вложит 1,8 млрд рублей в ремонт и развитие станций и тепловых сетей Нижегородского филиала Общество

В Нижегородском филиале ПАО "Т Плюс" стартовала ремонтная кампания 2020 года. Первыми в феврале в плановый ремонт выведены газотурбинные установки №1 и №2 Новогорьковской ТЭЦ, сообщили в пресс-службе компании.

В ходе работ производится осмотр и техническое обслуживание узлов газовых турбин, ремонт оборудования дожимной компрессорной станции и другие регламентные мероприятия. Данный проект станет одним из крупнейших в рамках ремонтной программы Нижегородского филиала в 2020 году.

Общий объем вложений в ремонт, техническое перевооружение и развитие станций и тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" в 2020 году составит 1,8 млрд рублей. В планах компании – ввод нового энергетического котла на Дзержинской ТЭЦ, строительство трех современных блочно-модульных котельных взамен неэффективных старых в населенных пунктах Кстовского района, дальнейшее развитие системы индикативного онлайн-учета в Дзержинских и Кстовских тепловых сетях и другие масштабные и значимые технические мероприятия.

В 2019 году на ремонты и техперевооружение станций и тепловых сетей филиала было направлено более 1,1 млрд рублей (без учета затрат на проведение больших инспекций газотурбинных установок Новогорьковской и Дзержинской ТЭЦ, суммарно составивших 3,1 млрд рублей).