ПДК формальдегида в Автозаводском районе Нижнего Новгорода превышены вдвое Общество

ПДК формальдегида в Автозаводском районе Нижнего Новгорода превышены. Как сообщает Верхне-Волжское УГМС, 17 февраля 2020 года максимальная разовая концентрация формальдегида превысила допустимую норму в 2,1 раза.

При этом в Дзержинске, Арзамасе и Кстове не зафиксировано превышений допустимых норм.

По данным общедоступных энциклопедий формальдегид токсичен. При остром ингаляционном отравлении наблюдается конъюнктивит, острый бронхит, вплоть до отёка лёгких. Постепенно нарастают признаки поражения центральной нервной системы - головокружение, чувство страха, шаткая походка, судороги. Помимо этого, формальдегид внесён в список канцерогенных веществ.

Концентрация этилбензола в атмосфере Дзержинска втрое превысила ПДК в начале февраля этого года.