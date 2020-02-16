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Политика

Владимир Путин ответил на 20 актуальных вопросов в рамках спецпроекта ТАСС

18 февраля 2020 11:03  [27] Политика

Фото: официальный сайт Президента России

Президент России принял участие в спецпроекте ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину", который проходил в формате видеоинтервью. Об этом агентство сообщает в соцсетях.

В частности, президент РФ Владимир Путин, который уже 20 лет находится у власти, рассказал, каково это — быть президентом, какие решения приходится принимать, и, почему именно такие.

Также он раскрыл тайны: есть ли у него двойник, кто знал об отставке правительства, есть ли шанс договориться с Зеленским, а также, с кем мы собираемся воевать.

Президент ответил и на злободневный вопрос - навсегда ли он с нами?

Спецпроект стартует 20 февраля на всех площадках ТАСС.

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