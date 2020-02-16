Владимир Путин ответил на 20 актуальных вопросов в рамках спецпроекта ТАСС

Фото:
Президент России принял участие в спецпроекте ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину", который проходил в формате видеоинтервью. Об этом агентство сообщает в соцсетях.
В частности, президент РФ Владимир Путин, который уже 20 лет находится у власти, рассказал, каково это — быть президентом, какие решения приходится принимать, и, почему именно такие.
Также он раскрыл тайны: есть ли у него двойник, кто знал об отставке правительства, есть ли шанс договориться с Зеленским, а также, с кем мы собираемся воевать.
Президент ответил и на злободневный вопрос - навсегда ли он с нами?
Спецпроект стартует 20 февраля на всех площадках ТАСС.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+