Срок подачи заявлений о бесплатной передаче участка в собственность нижегородским многодетным семьям будет продлен Общество

Срок подачи заявлений о бесплатной передаче участка в собственность нижегородским многодетным семьям будет продлен. Комитет Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК рекомендовал региональному парламенту принять соответствующий законопроект во втором чтении. Решение будет принято на заседании Заксобрания 27 февраля 2020 года.

Суть инициативы: заявление о бесплатной передаче в собственность земельного участка, арендуемого многодетной семьей для целей индивидуального жилищного строительства (ИЖС), можно будет представлять до 1 января 2024 года.

Повод к изменениям: за прошлый год менее 50% нижегородских многодетных семей, имевших договор аренды земельного участка, обратились с заявлением в министерство имущественных и земельных отношений региона или местные администрации и оформили право собственности на ранее арендуемый земельный участок. Инициатор - губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также в областное Законодательное собрание внесен еще один законопроект о жилищном сертификате для нуждающихся многодетных семей. В случае, если депутаты примут этот законопроект, то многодетные семьи смогут вложить средства в покупку дома или квартиры, использовать их для погашения действующего ипотечного кредита, в качестве первоначального взноса для получения ипотеки.

У нуждающейся в жилье многодетной семьи будет выбор: получить жилищный сертификат, то есть денежную выплату на улучшение жилищных условий, или получить земельный участок для ИЖС. Право на льготу будет у всех многодетных семей, ранее не получивших бесплатно земельный участок.