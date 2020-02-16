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Общество

Патриотический форум "Нижний Новгород - Родина Героев" пройдет в областном центре 20 февраля

18 февраля 2020 11:35  [88] Общество

Патриотический форум "Нижний Новгород - Родина Героев" пройдет в областном центре 20 февраля. Об этом сообщает нижегородское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", которое является организатором мероприятия.

Форум состоится на стадионе "Нижний Новгород". Проект форума стал победителем грантового конкурса "Молодой Нижний", который проводит департамент по социальной политике городской администрации.

Форум приурочен к подготовке празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участниками станут более 200 добровольцев регионального отделения "Волонтеров Победы" - это представители 52 муниципальных отделений, общественных центров и школьных отрядов.

В рамках форума состоится панельная дискуссия "Год памяти и славы в Нижегородской области" с участием почетных гостей, стратегическая сессия по разработке новых форматов патриотических событий, встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, образовательная программа, выставка проектов ВОД "Волонтеры Победы", работа интерактивных площадок. Муниципальные координаторы "Волонтеров Победы" расскажут о подготовке волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия Победы и проработке плана мероприятий.

В рамках работы патриотического форума участникам представится возможность получить квалифицированные знания у ведущих историков региона, познакомиться с алгоритмом создания патриотических событий в современных форматах и получить инструменты для привлечения ресурсов в волонтерские и социальные проекты.

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