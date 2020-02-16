НБД-Банк в рамках стимулирования кредитования субъектов МСП выдал 53 кредита на сумму более 850 млн рублей Бизнес

НБД-Банк в рамках стимулирования кредитования субъектов МСП выдал 53 кредита на сумму более 850 млн рублей Фото: Предоставлено пресс-службой НБД-Банка

ПАО "НБД-Банк" в рамках стимулирования кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) выдал 53 кредита на сумму более 850 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

НБД-Банк с 2016 года входит в список организаций, аккредитованных Корпорацией МСП для работы по программе стимулирования кредитования субъектов МСП. Данная программа позволяет представителям малого и среднего бизнеса получать финансирование по льготной ставке.

Кредитные средства на специальных условиях предоставляются компаниям, работающим в сферах сельского хозяйства, обрабатывающего производства, энергетики, строительства, туристической деятельности, транспорта и связи, а также в тех отраслях экономики, которые реализуют приоритетные направления развития науки, технологий и техники.

"НБД-Банк уделяет особое внимание финансированию социально значимых проектов предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки. Реализация совместных мероприятий с Корпорацией МСП позволяет поддерживать малые и средние компании путем предоставления им кредитных средств на льготных условиях для создания или приобретения необходимого оборудования или запуска новых проектов", - сообщили в пресс-службе.

Данная программа позволяет получить средства по привлекательной процентной ставке, что дает возможность клиентам НБД-Банк снизить финансовые издержки на инвестиционной и эксплуатационной фазе инвестиционного проекта. За время действия программы в течение трех лет НБД-Банк выдал предпринимателям на развитие бизнеса 53 кредита на сумму 884 млн рублей.

"Сотрудничество НБД-Банка с Корпорацией МСП открывает больше возможностей для предпринимателей – владельцев малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность в приоритетных отраслях экономики. В 2019 году Корпорация МСП увеличила лимит НБД-Банку по программе стимулирования малого и среднего бизнеса с 524 млн рублей до 721 млн рублей. Этому способствовало устойчивое положение НБД-Банка на финансовом рынке кредитных организаций, позитивный прогноз по рейтингам международного агентства Moody`s Investors Service и повышение рейтинга кредитоспособности НБД-Банка до уровня ruBBB+ рейтинговым агентством "Эксперт РА", – сказал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.