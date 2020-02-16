Более 7 тысяч нижегородцев воспользовались личным кабинетом "Мое здоровье" на портале Госуслуг Общество

Более 7 тысяч нижегородцев воспользовались в 2019 году услугами личного кабинета "Мое здоровье" на портале Госуслуг. Как сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области Светлана Ермолова, интерес к объемам и стоимости оказанной им медицинской помощи проявили 7 452 человека, из них 76 человек обратились в страховые медицинские организации за получением справки о стоимости оказанной медицинской помощи на бумажном носителе.

При этом, в Единой информационно-аналитической базе обращений Нижегородской области зарегистрировано 77 обоснованных жалоб от граждан о несоответствии информации на портале Госуслуг о полученных ими медицинских услугах по полису ОМС, фактам оказания медицинской помощи. Речь идет о так называемых приписках, когда медицинское учреждение выставило счет страховой медицинской организации и получило средства за услугу, которая не была оказана.

"Это 17 % от общего числа обоснованных жалоб. В общем числе обоснованных жалоб на первом месте стоят обращения по поводу качества медицинской помощи, далее организации работы медицинских организаций. На третьем месте - отказ в оказании медицинской помощи, четвертое место - нарушение этики дентологии при оказании стоматологических услуг", - уточнила Светлана Ермолова.

Специалисты ТФОМС напоминают, если кто-нибудь обнаружил на портале Госуслуг недостоверную информацию в личном кабинете "Мое здоровье", то стоит занять активную гражданскую позицию и написать заявление в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС, или в ТФОМС Нижегородской области. Это необходимо для проведения контрольно-экспертных мероприятий.

По всем вопросам оказания медицинской помощи по ОМС можно обращаться по телефону ТФОМС: 8-800-333-71-93.

Ранее сообщалось, что количество пользователей личного кабинета "Мое здоровье" на Госуслугах в Нижнем Новгороде увеличилось в 71 раз.