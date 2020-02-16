Нижегородцы стали больше жениться и меньше разводиться Общество

Нижегородцы стали больше жениться и меньше разводиться. Данные по итогам прошлого года опубликовал Нижегородстат. В январе-декабре 2019 года было зарегистрировано 18 976 браков и 11 472 развода.

В целом, демографическая обстановка в Нижегородской области выглядит так: за 2019 год в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) были зарегистрированы 28 977 родившихся и 46 937 умерших. В сравнении с тем же периодом 2018 года число родившихся уменьшилось на 3038 человек (9,5%), число умерших уменьшилось на 1 447 человек (3,0%).

На каждую 1000 жителей области пришлось 9 рождений и 14 смертей (в 2018 году, соответственно, 10 и 15).

Основными причинами смертности населения области являются: болезни системы кровообращения – 53,7%, новообразования – 13,7%, болезни нервной системы – 8,2%, болезни органов пищеварения – 6,2%, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – 2,6%, болезни органов дыхания – 2,3%, некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 1%.

Высокой остается смертность от внешних причин (травм, отравлений, убийств и самоубийств) - 5,9%.

Миграционная обстановка выглядит так: за январь – ноябрь 2019 года в Нижегородскую область прибыло 34 600 человек и выбыло 27 810 человек. Миграционный прирост на 85,5% сформировался за счет потока международной миграции; на 14,5%– миграции в пределах России.

Наибольший прирост получен за счет потока из Армении (1 240 человек), Украины (972 человека), Таджикистана (535 человек), Азербайджана (459 человек), Киргизии (352 человека), Казахстана (316 человек), Узбекистана (307 человек), Сербии (271 человек), Китая (231 человек), Индии (178 человек), Туркмении (117 человек), Беларуси (112 человек).

Миграционный отток сложился по таким направлениям, как Северная Корея (19 человек), Великобритания (6 человек), Франция (5 человек), Австралия, Норвегия, Финляндия (по 1 человеку).