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Общество

Меры поддержки нижегородских рыбхозов будут расширены

18 февраля 2020 15:33  [51] Общество

Меры поддержки нижегородских рыбхозов будут расширены. Развитие товарного рыбоводства обсудили на заседании комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу 18 февраля 2020 года.

В регионе появится новая мера субсидирования – компенсация прямых затрат на строительство и реконструкцию объектов рыбоводной инфраструктуры, что позволит создать новые помещения для хранения рыбы, для инкубационных цехов, а также для комплексов по переработке.

В этом году компенсация затрат на покупку кормов и рыбопосадочный материал будет заменена на субсидирование на 1 кг реализованной продукции товарной аквакультуры.

"Рыбхозы получат компенсации не только за 1 кг реализованной живой рыбы, но и за рыбу, направленную на переработку, что позволит простимулировать развитие перерабатывающих мощностей. На эти цели из областного бюджета будет выделено более 20 млн рублей", - заявил Евгений Люлин.

По его словам, благодаря господдержке удалось не только остановить спад, но и значительно увеличить объемы производства: в 2019 году в Нижегородской области было произведено 684 тонны рыбной продукции, что на 54 тонны больше, чем в 2018 году. Кроме того, в прошлом году в Нижнем Новгороде открылось хозяйство по выращиванию клариевых сомов. Также хозяйства нзапланировали расширение производства. Например, ООО "Мулинское рыбоводное хозяйство" начало строительство инкубационно-малькового цеха и центра передержки, а ООО Рыбхоз "Велетьма" построил первые восемь зимовальных садков.

Напомним, что в 2018 году губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным была инициирована программа "Развитие товарной аквакультуры", в рамках которой из средств областного бюджета предоставляются субсидии рыбохозяйственным предприятиям. В 2019 году было выделено 19,2 млн рублей субсидий для компенсации 50% затрат на корма для рыб и рыбопосадочный материал. В 2020 году на выплату субсидии запланировано 20,1 млн рублей.

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