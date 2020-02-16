Меры поддержки нижегородских рыбхозов будут расширены Общество

Меры поддержки нижегородских рыбхозов будут расширены. Развитие товарного рыбоводства обсудили на заседании комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу 18 февраля 2020 года.

В регионе появится новая мера субсидирования – компенсация прямых затрат на строительство и реконструкцию объектов рыбоводной инфраструктуры, что позволит создать новые помещения для хранения рыбы, для инкубационных цехов, а также для комплексов по переработке.

В этом году компенсация затрат на покупку кормов и рыбопосадочный материал будет заменена на субсидирование на 1 кг реализованной продукции товарной аквакультуры.

"Рыбхозы получат компенсации не только за 1 кг реализованной живой рыбы, но и за рыбу, направленную на переработку, что позволит простимулировать развитие перерабатывающих мощностей. На эти цели из областного бюджета будет выделено более 20 млн рублей", - заявил Евгений Люлин.

По его словам, благодаря господдержке удалось не только остановить спад, но и значительно увеличить объемы производства: в 2019 году в Нижегородской области было произведено 684 тонны рыбной продукции, что на 54 тонны больше, чем в 2018 году. Кроме того, в прошлом году в Нижнем Новгороде открылось хозяйство по выращиванию клариевых сомов. Также хозяйства нзапланировали расширение производства. Например, ООО "Мулинское рыбоводное хозяйство" начало строительство инкубационно-малькового цеха и центра передержки, а ООО Рыбхоз "Велетьма" построил первые восемь зимовальных садков.

Напомним, что в 2018 году губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным была инициирована программа "Развитие товарной аквакультуры", в рамках которой из средств областного бюджета предоставляются субсидии рыбохозяйственным предприятиям. В 2019 году было выделено 19,2 млн рублей субсидий для компенсации 50% затрат на корма для рыб и рыбопосадочный материал. В 2020 году на выплату субсидии запланировано 20,1 млн рублей.