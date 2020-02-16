Последние новости рубрики Происшествия
18 февраля 2020 15:50  [1] Начальнику нижегородского УРЛС ГУ МВД Сергею Бывалову продлили арест
18 февраля 2020 09:57  [630] Нижегородские полицейские расследуют дело о стрельбе в нижегородском кафе
18 февраля 2020 09:32  [950] Два дачных дома сгорели в результате пожара в СНТ "Восход" Кстовского района
17 февраля 2020 12:20  [664] Два человека погибли при столкновении иномарки и "Валдая" в Лысковском районе
17 февраля 2020 09:48  [739] Металлический ангар сгорел в промзоне Дзержинска
17 февраля 2020 09:12  [875] Нижегородец получил 6 лет колонии за покушение на сбыт 6 кг наркотиков
14 февраля 2020 10:06  [1105] Осужденный сбежал из колонии в Нижегородской области
14 февраля 2020 09:32  [810] Полтора года колонии получил житель Ковернинского района за кражу денег из пылесоса
13 февраля 2020 16:36  [886] Тело мужчины обнаружено рядом с поврежденной машиной в кювете под Дзержинском
13 февраля 2020 16:02  [855] Лже-застройщик в Дзержинске обманул дольщиков на 1,5 млн рублей
Происшествия

Начальнику нижегородского УРЛС ГУ МВД Сергею Бывалову продлили арест

18 февраля 2020 15:50  [1] Происшествия
Начальнику нижегородского УРЛС ГУ МВД Сергею Бывалову продлили арест

Начальнику нижегородского УРЛС ГУ МВД Сергею Бывалову продлили арест

Фото: НИА Нижний Новгород

Московский районный суд продлил срок ареста начальнику управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области Сергею Бывалову. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в суде.

Сергей Бывалов обвиняется в преступлении, предусмотренным статьей "Получение взятки в значительном размере" (ч.2 ст.290 УК РФ).

Бывалова заключили под стражу 20 ноября 2019 года до 18 февраля. Сейчас срок ареста продлен до 18 марта включительно. В случае, если для расследования потребуется дополнительное время, то обвиняемому вновь продлят срок ареста.

Напомним, что Сергей Бывалов за материальное вознаграждение, используя свое служебное положение, оказал содействие начальнику МО МВД России "Ковернинский" полковнику полиции Владимиру Григорьевичу Голованову в получении специального звания "полковник полиции" на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по замещаемой последним должности.

Также имеется информация о причастности Владимира Голованова к получению взятки в крупном размере.

Владимир Голованов якобы занимался "крышеванием" двух местных предпринимателей, которые осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность, организовав пункты приема металлолома без соответствующей лицензии.

Уголовное дело возбуждено по материалам нижегородского УФСБ.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph