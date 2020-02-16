Начальнику нижегородского УРЛС ГУ МВД Сергею Бывалову продлили арест Происшествия

Начальнику нижегородского УРЛС ГУ МВД Сергею Бывалову продлили арест Фото: НИА Нижний Новгород

Московский районный суд продлил срок ареста начальнику управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области Сергею Бывалову. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в суде.

Сергей Бывалов обвиняется в преступлении, предусмотренным статьей "Получение взятки в значительном размере" (ч.2 ст.290 УК РФ).

Бывалова заключили под стражу 20 ноября 2019 года до 18 февраля. Сейчас срок ареста продлен до 18 марта включительно. В случае, если для расследования потребуется дополнительное время, то обвиняемому вновь продлят срок ареста.

Напомним, что Сергей Бывалов за материальное вознаграждение, используя свое служебное положение, оказал содействие начальнику МО МВД России "Ковернинский" полковнику полиции Владимиру Григорьевичу Голованову в получении специального звания "полковник полиции" на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по замещаемой последним должности.

Также имеется информация о причастности Владимира Голованова к получению взятки в крупном размере.

Владимир Голованов якобы занимался "крышеванием" двух местных предпринимателей, которые осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность, организовав пункты приема металлолома без соответствующей лицензии.

Уголовное дело возбуждено по материалам нижегородского УФСБ.