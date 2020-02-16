Представители 18 водоканалов России обсудили в Нижнем Новгороде вопросы водоснабжения и водоотведения Бизнес

Фото: Нижегородский водоканал

Представители 18 водоканалов России обсудили в Нижнем Новгороде вопросы водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

Обсуждение состоялось в ходе стратегической сессии по применению инструментов "Бережливого производства". Организаторами мероприятия выступили Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (АНО ФЦК) и АО "Нижегородский водоканал".



Число участников страгсессии превысило 100 человек. Это представители водоканалов России, а также региональных представительств Фонда развития промышленности, агентства инноваций.

В ходе открытия мероприятия заместитель генерального директора федерального центра компетенций в сфере производительности труда Владимир Солодов отметил, что "Бережливое производство" – это неотъемлемая часть современной компании.



"Очень радует, что водоканалы двигаются в этом направлении и хотят внедрять на предприятиях Бережливое производство. Самый первый проект с водоканалами начался здесь, в Нижнем Новгороде, и сейчас можно говорить, что на Нижегородском водоканале получены первые результаты. Руководство компании настроено на то, чтобы задавать темп всей отрасли в стране", - сказал Владимир Солодов.

"Задача сессии – узнать, что считают потенциальными направлениями для улучшений остальные водоканалы, подумать, что мы можем сделать, чтобы эти предприятия работали более качественно, эффективно, с меньшими затратами и лучше удовлетворяли нас как конечных потребителей", - добавил он.

В рамках стратсессии в первый день мероприятия участники обсудили вопросы рассмотрения типовых проектов по внедрению "Бережливого производства" на предприятиях ВКХ, проекты по автоматизации основных процессов предприятия, внедрения системы 5С и оптимизации процессов взаимодействия с административными органами. По итогам стратсессии будут выработаны общие решения по каждому направлению.



Генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк обозначил, что задача предприятия, помимо обмена опытом - обсуждение стратегией развития водоканалов.



"Мы внедряем бережливые технологии в нескольких подразделениях организации, в частности, на участке по перекладке трубопроводов, а также на одном из аварийных канализационных участков", - сказал гендиректор Нижегородского водоканала.

"За 5 месяцев нам удалось значительно сократить время сбора бригады на выезд, а за счет внедрения 5С и улучшения работы участка на складе на складе были снижены запасы с 2,9 млн рублей до нормативных 1,5 млн рублей. По итогам выполнения мероприятий к апрелю производительность труда участка должна вырасти в 1,5 раза. За счет более эффективного управления ресурсами мы улучшаем качество оказания услуг, а также уменьшаем аварийность. Кроме того, сотрудничество с ФЦК позволило нам бесплатно обучить более 100 сотрудников", - пояснил Николай Николюк.

Заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков отметил, что приятно, что именно Нижний Новгород стал первой площадкой по обсуждению вопросов внедрения "Бережливого производства" на предприятиях ВКХ.



"Нижегородский водоканал более пяти месяцев назад заключил соглашение и внедряет Бережливое производство. А в администрации города Бережливое производство внедряется с середины 2018 года, более 500 сотрудников администрации прошли обучение его принципам, во всех подразделениях внедрены те или иные инструменты", - отметил Виктор Сдобняков.

Участница из Южно-Сахалинска Юлия Кириллова поделилась впечатлениями в ходе первого дня сессии.

"Стратсессия – хорошая возможность пообщаться с коллегами со всей страны. Для меня понятие Бережливое производство включает эффективность работы, ее качество. Понятие шире, чем просто экономика, оно охватывает все сферы производства. Мы планируем адаптировать и применить принципы Бережливого производства на нашей сахалинской земле", - поделилась она.

Деловая программа второго дня предполагает посещение объектов АО "Нижегородский водоканал". Участники посетят Заречный канализационный эксплуатационный участок, Центр по работе с абонентами и Слудинскую водопроводную станцию. Также участники смогут познакомиться с принципами организации работы в подразделениях и оценить первые результаты внедрения бережливых технологий.