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Общество

"Газификация повысит инвестиционную привлекательность городского округа", - Роман Кошелев

18 февраля 2020 18:29  [91] Общество

Глава местного самоуправления г.о. Шахунья Роман Кошелев прокомментировал итоги встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, на которой была достигнута договоренность о газификации севера региона в 2021-2025 гг.

"Сегодня произошло одно из самых важных событий в жизни Шахуньи и всего севера Нижегородской области за последние десятилетия. Губернатор Глеб Никитин договорился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером о том, что север Нижегородской области будет газифицирован. Работа должна начаться уже в следующем году. Для Шахуньи - это вопрос жизни!", - сказал Роман Кошелев.

"Газификация позволит повысить уровень жизни шахунцев, а также инвестиционную привлекательность городского округа. Теперь есть уверенность, что Шахунья будет жить, развиваться и двигаться вперед", - подытожил он.

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