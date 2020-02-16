Газпром будет взаимодействовать с нижегородской промышленностью Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер 18 февраля 2020 года в Москве подписали дорожную карту по взаимодействию "Газпрома" и нижегородской промышленности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Третьей стороной дорожной карты станет министерство промышленности и торговли РФ.

Дорожная карта обеспечивает повышение эффективности и прозрачности процедур доступа промышленной и научно-технической продукции, а также продуктов и услуг организаций Нижегородской области к закупкам для ПАО "Газпром". Реализация мероприятий дорожной карты будет осуществляться в период с 2020 по 2022 годы.

Документ предусматривает разработку нижегородскими предприятиями передового оборудования для нужд ПАО "Газпром". В частности, речь идет о поршневом компрессорном оборудовании, криогенных насосах для переработки и сжижения природного газа, высокоэффективных автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях.

"Дорожная карта открывает перед промышленниками области возможность сотрудничать с крупнейшей энергетической компанией России", - пояснили в пресс-службе.

"Мы последовательно ведем работу по встраиванию региональной продукции в производственные цепочки крупнейших корпораций страны. Дорожная карта позволила определить конкретные шаги, которые необходимо сделать предприятиям, чтобы производить востребованную продукцию. Это позволит им более уверенно планировать свое развитие. Мне хочется поблагодарить "Газпром" и минпромторг России за сотрудничество в этом направлении", - сказал Глеб Никитин.