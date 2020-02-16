Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" призвал кстовские управляющие компании обеспечить нормальную работу тепловых узлов Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" призвал управляющие компании города Кстово восстановить сужающие устройства на внутридомовых коммуникациях многоквартирных домов и отрегулировать работу тепловых узлов. В пресс-службе компании отметили, это необходимо для того, чтобы обеспечить комфортную температуру в квартирах и избежать нарушений температурного и гидравлического режима тепловой сети.

Рейды, проведенные в Кстове специалистами теплоинспекции Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс", выявили многочисленные факты, когда сужающие устройства (шайбы) на внутридомовых коммуникациях отсутствуют, либо их диаметры увеличены. Наличие таких устройств предусматривается приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" и является одним из условий готовности дома к отопительному сезону. Они предназначены для регулирования гидравлического режима в системе теплопотребления дома и температурного режима в квартирах в соответствии с температурой наружного воздуха. При этом устанавливать сужающие устройства обязаны управляющие компании и товарищества собственников жилья. Однако на практике в ходе отопительного сезона нередки случаи сознательного снятия сужающих устройств и увеличения их диаметра.

"Отсутствие сужающих устройств приводит не только к "перетопу" конкретных многоквартирных домов, но и к дисбалансу температурного и гидравлического режима тепловой сети в целом, ведь чрезмерное потребление тепла, которое заставляет жителей дома с отсутствующим или увеличенным сужающим устройством держать в зимнее время форточки открытыми, может негативно сказаться на отоплении соседних домов. А результатом излишнего потребления тепловой энергии домом становится рост платежей жителей за коммунальную услугу по отоплению и дополнительные расходы теплоснабжающей организации на производство тепла. К сожалению, управляющие компании только 5 из 24 многоквартирных домов откликнулись на предписания, направленные по результатам рейдов, и устранили нарушения. Это заставило нас обратиться в прокуратуру для проверки соблюдения остальными организациями требований федерального законодательства", – отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Кроме того, в соответствии с пунктом 9.1.53. "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок № 115 от 24.03.2003г." управляющие компании должны осуществлять контроль за работой оборудования находящихся на их балансе автоматизированных узлов управления (АУУ). Отсутствие должного контроля за расходом и параметрами сетевой воды, поступающей на теплопотребляющие энергоустановки, и обратной сетевой воды также приводит к "перетопу" в домах и дисбалансу температурного и гидравлического режима тепловой сети.