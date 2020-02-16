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Общество

Глеб Никитин встретится с нижегородскими активистами в парке "Швейцария"

19 февраля 2020 09:59  [26] Общество

Фото: из соцсети Facebook

Глава региона Глеб Никитин встретится с нижегородскими активистами в парке "Швейцария" (ООО парк "Приокский"). Как сообщили в пресс-службе правительства, он проведет выездное совещание по вопросам благоустройства общественного пространства и выслушает опасения относительно будущего зеленой зоны.

Встреча пройдет 19 февраля 2020 года. Начало в 12:20. Сбор у центрального входа (остановка ул. Медицинская).

Ранее, акционерное общество "Группа компаний "ЕКС", которое занимается проектом благоустройства парка, представило актуальные наработки будущего проекта. Сам документ будет готов к 28 февраля.

Кроме того, защитники зоопарка "Мишутка" планируют обратиться за помощью в его сохранении к Сергею Шнурову, Илье Лагутенко и Леонардо Ди Каприо.

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