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Глава региона Глеб Никитин встретится с нижегородскими активистами в парке "Швейцария" (ООО парк "Приокский"). Как сообщили в пресс-службе правительства, он проведет выездное совещание по вопросам благоустройства общественного пространства и выслушает опасения относительно будущего зеленой зоны.
Встреча пройдет 19 февраля 2020 года. Начало в 12:20. Сбор у центрального входа (остановка ул. Медицинская).
Ранее, акционерное общество "Группа компаний "ЕКС", которое занимается проектом благоустройства парка, представило актуальные наработки будущего проекта. Сам документ будет готов к 28 февраля.
Кроме того, защитники зоопарка "Мишутка" планируют обратиться за помощью в его сохранении к Сергею Шнурову, Илье Лагутенко и Леонардо Ди Каприо.
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