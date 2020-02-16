Последние новости рубрики Бизнес
19 февраля 2020 10:23  [117] Публичные слушания пройдут в Нижнем Новгороде по инициативе "НМЖК"
18 февраля 2020 18:33  [902] Газпром будет взаимодействовать с нижегородской промышленностью
18 февраля 2020 18:14  [614] Представители 18 водоканалов России обсудили в Нижнем Новгороде вопросы водоснабжения и водоотведения
18 февраля 2020 17:31  [482] Игорный клуб закрыли в Канавинском районе Нижнего Новгорода
18 февраля 2020 12:38  [476] НБД-Банк в рамках стимулирования кредитования субъектов МСП выдал 53 кредита на сумму более 850 млн рублей
18 февраля 2020 09:14  [1014] Директор компании из Удмуртии получила условный срок за мошенничество с продажей вагонов в Нижний Новгород
17 февраля 2020 17:41  [951] Строительство нижегородских заправок на природном газе будут субсидировать из бюджета
17 февраля 2020 12:57  [825] Воспитанник спортклуба "Знамя" АПЗ в составе команды завоевал серебро Кубка мира
14 февраля 2020 17:19  [2086] Нижегородский водоканал ищет сотрудников
14 февраля 2020 16:45  [1164] Усадьбу Равкинда на Покровке выставили на продажу и предлагают сделать там торговый центр
Бизнес

Публичные слушания пройдут в Нижнем Новгороде по инициативе "НМЖК"

19 февраля 2020 10:23  [117] Бизнес

Публичные слушания пройдут в Нижнем Новгороде по инициативе АО "НМЖК". Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

В частности "НМЖК" подготовлена документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе здания № 30А по Московскому шоссе в Канавинском районе.

Встреча пройдет 5 марта 2020 года в 18:00 по адресу: ул.Октябрьской Революции, 27 (здание администрации Канавинского района).

Экспозицию проекта можно изучить в администрации Канавинского района на информационных стендах, с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Ранее "НМЖК" представил проект системы очистки выбросов на участке слива жиров мыловаренного завода.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph