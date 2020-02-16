Публичные слушания пройдут в Нижнем Новгороде по инициативе "НМЖК" Бизнес

Публичные слушания пройдут в Нижнем Новгороде по инициативе АО "НМЖК". Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

В частности "НМЖК" подготовлена документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе здания № 30А по Московскому шоссе в Канавинском районе.

Встреча пройдет 5 марта 2020 года в 18:00 по адресу: ул.Октябрьской Революции, 27 (здание администрации Канавинского района).

Экспозицию проекта можно изучить в администрации Канавинского района на информационных стендах, с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Ранее "НМЖК" представил проект системы очистки выбросов на участке слива жиров мыловаренного завода.