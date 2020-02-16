Глеб Никитин пригласил на стажировку учащихся в Москве студентов-нижегородцев Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу в Москве 18 февраля 2020 года со студентами-нижегородцами, которые учатся в московских вузах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие было организовано в формате стратегической сессии, состоящей из 2-х блоков. Студенты формулировали проекты, а потом презентовали решения и предлагали свое видение взаимодействия с регионом.

Как отметил губернатор, в вузах столицы сейчас учатся около 5 тысяч студентов из Нижегородской области, не учитывая аспирантуру и второе высшее образование.

"Конечно, мне бы хотелось, чтобы все вы после учебы вернулись в родной регион, но понятно, что значительная часть решит строить карьеру за его пределами. При этом важно, чтобы связь с Нижегородской областью не терялась и вы стали частью нижегородского землячества. Есть примеры нижегородцев, добившихся очень серьезных успехов на федеральном уровне", - сказал Глеб Никитин.

Среди предложений от студентов – уроки финансовой грамотности для школьников в формате геймификации, введение практики наставничества, популяризация науки в малых городах Нижегородской области. Также студенты предложили создать кабинет стажера на портале "Команда Правительства".

"Приглашаем всех вас на стажировку в правительство Нижегородской области. Обязательно продумаем реализацию всех предложенных идей. Готов дать и рекомендацию, когда будете устраиваться на работу", - сказал губернатор.

Как подчеркнул Глеб Никитин, чтобы те, кто получил образование в Москве, возвращались в Нижегородскую область, необходимо создавать комфортные условия для жизни и насыщенной интеллектуальной среды. Губернатор рассказал о концепции организации культурного центра на Стрелке и деятельности Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ), созданного в рамках национального проекта "Наука".

Ранее глава региона представил программу развития НОЦ для укрепления и расширения сотрудничества между НИИ и ВУЗами, научными центрами и промышленными предприятиями.

Что же касается развития Стрелки, то руководитель "Института развития городской среды Нижегородской области" Дарья Шорина говорила, что исследование Стрелки будет комплексным, а само пространство в итоге станет таким, каким его захочет видеть общественность: это может быть культурно-рекреационное пространство под открытым небом, или на этой территории осуществить строительство для того, что бы использовать как комфортное сезонное пространство.

Кроме того, члены Архитектурного совета определили два варианта установки памятника князю Александру Невскому в Нижнем Новгороде: на Стрелке или Благовещенской площади.