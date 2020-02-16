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Происшествия

Нижегородка пыталась убить мужа на глазах у ребенка

19 февраля 2020 12:03  [94] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Жительница Гагинского района Нижегородской области угрожала убить мужа на глазах у ребенка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление произошло в декабре 2019 года. Установлено, что 34-летняя молодая женщина вместе со своим мужем находилась в гостях у знакомых, где распивала спиртные напитки.

Когда муж один ушел домой, вернувшаяся позже из гостей женщина устроила ему скандал. В ходе ссоры она взяла нож и сказав мужу, что хочет его убить, замахнулась оружием на супруга.

Мужчина выбил нож из рук жены и, чтобы избежать продолжения скандала, вышел из дома.

Присутствующий при ссоре родителей подросток позвонил в полицию, и сообщил об агрессивном поведении матери, а затем и сам муж написал заявление в правоохранительные органы.

Суд признал женщину виновной по статье "Угроза убийством" (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и приговорил ее к 60-и часам обязательных работ.

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