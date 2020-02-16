"Малышиада", где детсадовцы сдают нормы ГТО, пройдет в Нижегородской области Спорт

Фото: НИА Нижний Новгород

Спортивный фестиваль детских садов "Малышиада", где малыши сдают нормы ГТО, пройдет в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Программа фестиваля состоит из трех видов. Первый вид программы — эстафеты "Разложи и собери", "Чехарда парами" и "Передай мяч".

Во втором туре маленькие спортсмены будут выполнять нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ВФСК ГТО), которые подразумевают такие испытания, как челночный бег, метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 метров) и поднимание туловища из положения лёжа на спине.

Заключительным видом программ станут соревнования по аэробике.

Дети будут соревноваться 19 марта на базе ФОКа "Юбилейный" (Первомайск), 26 марта - на базе ФОКа "Молодёжный" (Княгинино) и 2 апреля - на базе ФОКа "Олимпия" (р.п. Воскресенское).

В 2019 году в "Малышиаде" приняли участие около 400 детей.

В настоящее время в Нижегородской области более 10 тысяч детей являются обладателями знаков отличия ВФСК ГТО, из которых: 3267 – золотые, 4384 – серебряные, 2393 – бронзовые.