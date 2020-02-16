Депутаты Думы Дзержинска обсудили вопрос взимания комиссии при оплате квитанций ЕРКЦ Общество

Депутаты Думы Дзержинска обсудили вопрос взимания комиссии с жителей города при оплате квитанций ЕРКЦ. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы 19 февраля 2020 года.

На состоявшемся заседании комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов депутаты Сергей Лесков, Денис Савинов, Андрей Касьянов, Сергей Смирнов, Евгений Минервин, Юрий Шахунц под председательством Олега Богданова рассмотрели повестку из восьми вопросов. В том числе, избрали заместителя председателя комитета. Им стал Евгений Минервин. Занимавший ранее эту должность Александр Платонов на прошлой неделе сложил свои депутатские полномочия.

Одним из обсуждаемых стал вопрос о взимании с населения комиссии при оплате коммунальных услуг по квитанциям ЕРКЦ.

После расторжения компанией договора с "Почтой России" и некоторыми банками платежи через данные организации стали облагаться комиссией 1-3%. Некоторые горожане предпочли точки оплаты без дополнительных комиссий. В результате, в таких точках на протяжении нескольких дней жители были вынуждены простаивать в огромных очередях.

Члены комитета обратили внимание представителя ЕРКЦ на то, что компания, отказавшись от договорных отношений со сторонними организациями, просто переложила свои проблемы на плечи граждан.

Представитель ЕРКЦ и "Энергосбыт Т Плюс" Светлана Горюнова рассказала, что сейчас ведется работа по увеличению количества пунктов приема платежей.

"В настоящее время закуплено оборудование, проводятся работы по его подключению и наладке. В ближайшее время будут открыты дополнительные кассы в офисе ЕРКЦ на улице Петрищева, 10А, а также в МФЦ по улице Гастелло, 11/25. По-прежнему работают пункты приема платежей в торговых центрах "Меркурий", "Лидия", "Теремок", - пояснила она.

Светлана Горюнова напомнила, что оплатить счета без комиссии жители Дзержинска могут на сайте ЕРКЦ.

Депутаты задали вопросы о том, как оплачивать квитанции без комиссии тем, кто живет в районах, где отсутствуют точки приема платежей ЕРКЦ, когда откроются пункты приема платежей в МФЦ на ул. Терешковой и Пушкинской. Кроме того, члены комитета обратили внимание на содержание самих квитанций ЖКХ.

По итогам обсуждения депутаты профильного комитета решили направить обращение в адрес руководителя региональной службы по тарифам Нижегородской области, где просят отразить, включались ли в состав экономически обоснованных расходов ПАО "Т Плюс" и ОАО "ДВК" расходы потребителей коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями.

Ещё одно обращение за подписью председателя комитета Олега Богданова будет направлено в адрес руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. В нем депутаты высказали обеспокоенность участившимися жалобами со стороны жителей города на нарушения требований к содержанию квитанций, выставляемых к оплате ООО "ЕРКЦ".

В частности, при расчете размера платы за коммунальные услуги указывается итоговая сумма, включающая задолженность и пени за предыдущие периоды (в ряде случаев с давно истекшим сроком исковой давности по ней). Таким образом, жителей лишили возможность совершить оплату за расчетный период без оплаты задолженности и пени. В письме обращается внимание, что указанные действия ООО "ЕРКЦ" входят в противоречие с Правилами предоставления коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в многоквартирных и жилых домах, не предусматривающих право уполномоченных лиц суммировать оплату за текущий месяц с суммами задолженности и пени.

Депутаты просят провести проверку по данным фактам и принять соответствующие меры.