Югорский марафон собирает все больше желающих принять участие в лыжной гонке Спорт

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Югорский марафон собирает все больше желающих принять участие в лыжной гонке. Как сообщили в пресс-службе банка "Открытие", за первые две недели с момента начала регистрации на Югорский лыжный марафон зарегистрировались уже более 750 человек из 28 регионов России и ряда зарубежных стран. Это почти вдвое больше, чем на ту же дату в прошлом году. Марафон пройдет в этом году 11 апреля в Ханты-Мансийске.

Наибольшее количество зарегистрированных спортсменов – хозяева соревнований, представители Ханты-Мансийского автономного округа – 440 человек, затем следуют Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская, Томская, Свердловские и Омская области. Замыкает топ-10 регионов – Московская область на Югорский марафон также уже заявились представители Казахстана и Германии.



Самым популярной дистанцией для участников стала дистанция в 50 км, ее собираются пробежать уже более 300 лыжников. Напомним, в прошлом году эту классическую марафонскую дистанцию в лыжном спорте пробежали 718 человек. Организаторы рассчитывают, что в 2020 году удастся побить рекорд прошлого года. Всего в лыжной гонке приняли участие около 3 тысяч человек.



"Югорский лыжный марафон давно уже стал спортивным событием международного масштаба. Банк "Открытие" заинтересован в развитии такого рода социальных спортивных проектов на территории Югры и всей России. Для банка марафон стал уже своего рода визитной карточкой. Мы рады, что в нашем регионе постоянно растет интерес к активному отдыху и здоровому образу жизни", - отметил управляющий Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Виталий Мосунов.



Югорский лыжный марафон ежегодно проводится с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры и банком "Открытие".



В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта участников забега – более 2,5 тысяч человек. По прогнозам организаторов, в этом году участие в забеге примут более 3 тысяч лыжников.

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