Африка заинтересовалась нижегородскими удобрениями Бизнес

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородское ООО "Волски Биохим" и компания S.I.A.C.I. (государство в Западной Африке на побережье Гвинейского залива) подписали договор о поставке удобрений для африканских сельскохозяйственных полей. Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и внешнеэкономических связей администрации Нижнего Новгорода.

В департаменте пояснили, что соглашение о сотрудничестве стороны подписали в ходе круглого стола в Нижнем Новгороде, где обсуждалось сотрудничество между местными предпринимателями и предпринимателями Республики Кот-д'Ивуар.

Африканский предприниматель, который предварительно проверил свойства удобрений, производимых ООО "Волски Биохим", на своих полях в Кот-д'Ивуаре. Зарубежный гость отметил, что "данная продукция показала высокую эффективность на африканской земле". Он подкармливал нижегородскими удобрениями деревья какао, каучуковые деревья и пальмы.



В рамках круглого стола также состоялась дегустация африканской продукции: какао-бобов, фруктов, овощей и орехов. Ожидается, что после проведения переговоров и посещения нижегородских предприятий будут достигнуты договоренности о поставке продукции в Нижний Новгород и Нижегородскую область.