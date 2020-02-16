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Бизнес

Африка заинтересовалась нижегородскими удобрениями

19 февраля 2020 14:17  [71] Бизнес

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородское ООО "Волски Биохим" и компания S.I.A.C.I. (государство в Западной Африке на побережье Гвинейского залива) подписали договор о поставке удобрений для африканских сельскохозяйственных полей. Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и внешнеэкономических связей администрации Нижнего Новгорода.

В департаменте пояснили, что соглашение о сотрудничестве стороны подписали в ходе круглого стола в Нижнем Новгороде, где обсуждалось сотрудничество между местными предпринимателями и предпринимателями Республики Кот-д'Ивуар.

Африканский предприниматель, который предварительно проверил свойства удобрений, производимых ООО "Волски Биохим", на своих полях в Кот-д'Ивуаре. Зарубежный гость отметил, что "данная продукция показала высокую эффективность на африканской земле". Он подкармливал нижегородскими удобрениями деревья какао, каучуковые деревья и пальмы.

В рамках круглого стола также состоялась дегустация африканской продукции: какао-бобов, фруктов, овощей и орехов. Ожидается, что после проведения переговоров и посещения нижегородских предприятий будут достигнуты договоренности о поставке продукции в Нижний Новгород и Нижегородскую область.

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