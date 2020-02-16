Представители 18 водоканалов страны посетили объекты Нижегородского водоканала Бизнес

Фото: Нижегородский водоканал

Представители 18 водоканалов страны посетили объекты Нижегородского водоканала. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской компании.

Речь идет о Слудинской водопроводной станции, Заречном канализационном эксплуатационном участке, участке по перекладке трубопроводов и центре по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал". Как пояснили в пресс-службе, участники первой стратегической сессии предприятий ВКХ смогли на месте оценить результаты внедрения инструментов Бережливого производства и бережливых технологий.

Во время экскурсии начальник Заречного канализационного эксплуатационного участка Вячеслав Вавилов рассказал, что за несколько месяцев совместного с АНО "ФЦК" внедрения Бережливого производства на участке уже появились определенные подвижки.

"Наш участок был выбран в качестве пилотного проекта внедрения Бережливого производства в октябре. За это время была оптимизирована работа аварийных бригад. Кроме того, на складах была внедрена система 5С. Если раньше сотрудникам требовалось время на сборы, поиск инструментов, дорожных знаков, спецодежды, то после внедрения системы 5С этот процесс занимает считанные минуты", - сказал Вячеслав Вавилов.

Также в рамках внедрения Бережливого производства был переоборудован служебный фургон. Бригадир линейной бригады ЗКЭУ АО "Нижегородский водоканал" Алексей Рябинин рассказал, что все преобразования сотрудники выполняли своими руками.

"Сейчас часть оборудования вынесена из фургона в специальные отсеки под ним. Таким образом, в ходе ремонтных работ нам не приходится за каждой мелочью лазить в фургон, что раньше отнимало дополнительное время. Соответственно, сокращается время устранения аварии. В фургоне переоборудована не только рабочая зона, но и место сотрудников, установлена вентиляция, которая обеспечивает приток свежего воздуха, а также светодиодное освещение", - пояснил Алексей Рябинин.

Одним из главных преимуществ старший руководитель проектов Федерального центра компетенций Алексей Голубев называет заинтересованность сотрудников.

"Работники участка, видя, какие результаты приносят улучшения, вовлекаются в проект и оказывают всестороннюю поддержку в ходе внедрения тех или иных инструментов. Соответственно, растет производительность труда, мотивация персонала, улучшается культура производства. В ближайшее время опыт планируется реализовать еще на 10 участках Нижегородского водоканала", - отметил Алексей Голубев.

Также в ходе второго дня участники посетили Центр по работе с абонентами и смогли оценить внедрение специальных программных комплексов "Мобильный инспектор" и "Претензионно-исковая работа". Системы оптимизируют работу с задолженностью и обращениями абонентов. Теперь на многие процедуры тратится меньше времени, соответственно, производительность труда выросла в два и более раз.

Третьим объектом, который посетили участники, стали Слудинская водопроводная и Главная насосная станции Нижнего Новгорода. На станциях внедрены бережливые технологии. В частности, старое насосное оборудование заменено на энергоемкое. Установлены частотные регуляторы мощности, благодаря чему экономится электроэнергия до 15% в год.

Напомним, 18-19 февраля в Нижнем Новгороде проходит стратегическая сессия водоканалов России по внедрению Бережливых технологий на предприятиях ВКХ. Организаторами мероприятия выступили Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (АНО ФЦК) и АО "Нижегородский водоканал". Число участников из водоканалов России, региональных представительств Фонда развития промышленности, агентства инноваций, превысило 100 человек. В рамках стратсессии в первый день мероприятия участники обсудили вопросы рассмотрения типовых проектов по внедрению Бережливого производства на предприятиях ВКХ, проекты по автоматизации основных процессов предприятия, внедрения системы 5С и оптимизации процессов взаимодействия с административными органами.