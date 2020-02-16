Бессрочный бесплатный проезд в поездах предоставлен участникам и инвалидам Великой Отечественной войны Общество

Бессрочный бесплатный проезд в поездах предоставлен участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" 19 февраля 2020 года.



"Руководством холдинга "РЖД" принято решение о бесплатной перевозке участников и инвалидов Великой Отечественной войны с одним сопровождающим не только в течение этого года. Данное решение уже вступило в силу, и оно будет действовать всегда. В любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно", – сказал генеральный директор-председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров.



Отметим, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны с одним сопровождающим могут бесплатно путешествовать уже с начала этого года в вагонах всех классов обслуживания всех поездов дальнего следования, курсирующих во внутрироссийском сообщении (включая поезда "Сапсан").



Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов не взимаются. Также с участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающего лица не взимается плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание.



Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".



СПРАВКА:



Оформить бесплатный билет для участников и инвалидов Великой Отечественной войны можно в кассах дальнего следования АО "ФПК" и его агентов на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу: удостоверения участника Великой Отечественной войны, удостоверения инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверения о награждении медалью "За оборону Ленинграда". Для иностранных граждан оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.