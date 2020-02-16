Первое заседание оргкомитета "Наша Победа" состоялось в "Единой России" Политика

Фото: Пресс-служба НРО Единой России

Первое заседание организационного комитета "Наша победа" состоялось в Центральном исполнительном комитете "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба партии.

Комитет призван объединить все партийные направления и проекты по сохранению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны, оказать помощь ветеранам, противодействовать фактам исторической фальсификации.

Главной темой заседания стало обсуждение памятных мероприятий и акций, которые уже проходят или еще только состоятся в текущем году.

Координатор партийного проекта "Единой России" "Историческая память", замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в 2020 году в акции "Диктант Победы" примут участие практически все страны Западной и Восточной Европы, а также США и Аргентина. В 30 государствах создадут не менее 60 площадок для этой акции.

Также предполагается развитие новых форм исторического просвещения и тиражировать лучшие региональные практики.

Операторы большой четверки, ведущие телекоммуникационные компании, поддержали инициативу "Единой России" и сформулировали свои предложения по обеспечению всех ветеранов как бесплатными сотовыми телефонами, так и сотовой связью без ограничения по объему.

"Фактически мы говорим о том, что ветеранам будет доступна мобильная связь внутри страны, межгород абсолютно бесплатно на протяжении всей жизни", - пояснил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

В свою очередь генеральный директор – председатель правления "РЖД" Олег Белозеров заявил, что Российские железные дороги обеспечат ветеранов Великой Отечественной войны бесплатным проездом в поездах по всей стране. По словам Олега Белозерова, это решение будет действовать всегда. То есть, в любой момент ветераны с сопровождающими смогут бесплатно путешествовать по железной дороге.

О готовности поддержать все акции, организованные "Единой Россией" в рамках партпроекта "Историческая память", заявил и заместитель министра обороны России Андрей Картаполов. "Мы (министерство обороны России - прим.) полностью поддерживаем и будем активно в них участвовать", - сказал он.

При этом глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в нынешнем году ведомство будет засчитывать абитуриентам вузов их высокие результаты, полученные по итогам акции. Благодаря участию в "Диктанте Победы" абитуриент может получить до 10 дополнительных баллов.

На заседании оргкомитета стало известно, что "Единая Россия" разработает единую карту воинских захоронений и в этой работе рассчитывает на поддержку министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и минобороны. В партии также предложили посмертно наградить советских партизан, сражавшихся за освобождение Бельгии от фашизма и отметить государственными наградами граждан Бельгии, которые помогают в сохранении мест захоронения советских воинов, создании на территории государства музея Русского партизанского движения и установке в одной из коммун мемориального памятника погибшим советским партизанам.

Депутат Госдумы, региональный координатор партийного проекта "Историческая память" Вадим Булавинов отметил, что в Нижегородской области реализуется широкий спектр проектов, связанных с сохранением исторической памяти.

"Это и "Диктант Победы" и конкурс на лучший школьный музей или уголок, посвященный Великой Отечественной войне, интерактивные уроки "Волонтеров Победы" и многие другие. Считаю, что это направление в работе было и остается одним из ключевых. И крайне важно, чтобы к таким проектам привлекалось как можно больше детей и подростков. У каждой российской семьи, у каждого населенного пункта страны есть свой вклад, своя история, связанная с Великой Победой. Это и наша общая боль, и наша общая гордость, это часть нашего общего прошлого, забыв которое, мы потеряем будущее", - сказал координатор партпроекта.

"Уверен, что всегда найдутся те, кто захочет исказить, перевернуть представление о тех событиях. Те, кто не могут смириться с ролью нашей страны в сохранении мира и независимости для всей Европы. И чтобы они никогда не добились своего, к проектам по сохранению исторической памяти так важно привлекать молодое поколение", - считает Вадим Булавинов.