Пилорама площадью в 1 тысячу кв. метров горит в Дальнеконстантиновском районе 19 февраля Происшествия

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Пилорама площадью в 1 тысячу кв. метров горит в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

В пресс-службе пояснили, что сообщение о пожаре потупило в 16:44. На место происшествия выехали силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона.

В 17:40 была объявлена локализация пожара на площади в 1 тысячу кв.м. П предварительной информации, погибших и пострадавших нет.