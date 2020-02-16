Пилорама площадью в 1 тысячу кв. метров горит в Дальнеконстантиновском районе 19 февраля

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Пилорама площадью в 1 тысячу кв. метров горит в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
В пресс-службе пояснили, что сообщение о пожаре потупило в 16:44. На место происшествия выехали силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона.
В 17:40 была объявлена локализация пожара на площади в 1 тысячу кв.м. П предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
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