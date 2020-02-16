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Общество

Прокуратура внесла представление главе Нижнего Новгорода из-за нарушения земельного законодательства

20 февраля 2020 09:10  [174] Общество

Прокуратура внесла представление главе Нижнего Новгорода из-за нарушения земельного законодательства. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 20 февраля 2020 года.

Ранее по обращениям нижегородцев была проведена проверка. Установлено, что в администрацию города обратились 2 нижегородца о предоставлении в собственность земельных участков на территории Автозаводского района на улице Лышнова и СНТ станция "Горький-Сортировочная ДОЗ-1".

В нарушение требований законодательства сотрудником отдела по предоставлению земельных участков Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города заявления рассмотрены с нарушением предусмотренного срока.

По указанным фактам прокуратурой в адрес главы Нижнего Новгорода внесено представление об устранении нарушений требований закона.

Кроме того, в отношении сотрудника возбуждено административное дело по ст. 2.19 КоАП Нижегородской области (нарушение должностным лицом органа местного самоуправления порядка предоставления муниципальной услуги, установленного муниципальными правовыми актами, повлекшее предоставление муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков).

Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Ранее прокуратура внесла представление главе Канавинского района из-за нарушения прав ребенка-инвалида.

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