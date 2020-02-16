"Транснефть-Верхняя Волга" оказала помощь в капремонте детсада Павловского района Общество

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" оказало помощь в проведении капитального ремонта детского сада №4 "Юбилейный" в р.п.Тумботино Павловского района Нижегородской области. Общий объем финансирования проекта составил свыше 71 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Торжественное открытие детского сада после ремонта состоялось 19 февраля 2020 года. В церемонии приняли участие генеральный директор АО "Транснефть-Верхняя Волга" Юрий Левин, глава местного самоуправления, председатель Земского собрания Павловского муниципального района В.В. Куренков, глава администрации Павловского муниципального района Алексей Кириллов.

Капитальный ремонт дошкольного учреждения выполнен в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между ПАО "Транснефть" и правительством Нижегородской области. Двухэтажно здание детского сада было построено в 1984 году и до настоящего времени не ремонтировалось. Системы водоснабжения, отопления, водоотведения и освещения не соответствовали нормативным требованиям. Учреждение посещает 103 ребенка в возрасте от года до 7 лет.

В декабре 2017 года ПАО "Транснефть" приняло решение о выделении благотворительных средств на проектно-изыскательные, а в последующем и на строительно-монтажные работы. Капитальный ремонт детского сада начался в июле 2019 года. Были заменены системы водоснабжения, канализации, вентиляции, пожарной сигнализации, электроснабжения, а также окна и двери. Отремонтирован и утеплён фасад здания, смонтированы пожарные резервуары, заменено уличное освещение, выполнен ремонт внутренних помещений, в том числе с установкой нового оборудования в пищеблоке и прачечной. Завершены работы по благоустройству территории со строительством физкультурной площадки и шести прогулочных веранд с установкой системы видеонаблюдения за внешним и внутренним периметром. Здание детского сада обеспечено доступом в интернет и телефонией.

СПРАВКА:

АО "Транснефть-Верхняя Волга" в рамках благотворительной деятельности оказывает поддержку, в том числе выделяет финансирование, общеобразовательным учреждениям, ветеранским, спортивным организациям, детским садам, а также предприятиям обеспечения жизнедеятельности в районах расположения производственных объектов предприятия.

В период с 2012 года по 2019 год на денежные средства ПАО "Транснефть" в зоне ответственности АО "Транснефть-Верхняя Волга" выполнен капитальный ремонт и реконструкция зданий 14 средних общеобразовательных школ, 5 детских садов, 2 домов культуры.