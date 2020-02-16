"В действующей редакции Конституции полномочия по вопросам семьи не закреплены четко", - Игорь Тюрин Политика

"В действующей редакции Конституции полномочия по вопросам семьи не закреплены четко", - прокомментировал Игорь Тюрин необходимость внесения поправок в Конституцию РФ. Отметим, что ранее президент Владимир Путин провёл встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Российской Федерации.



На сайте администрации президента сообщалось о том, что депутат Государственной думы и член рабочей группы Ольга Баталина проанализировала все поступившие семейные поправки и предложила дополнить в Конституции полномочия правительства Российской Федерации, это статья 114, следующей нормой: "В полномочия Правительства входят вопросы поддержки, укрепления и защиты семьи, традиционных семейных ценностей".

Это связано с тем, что в социальную подгруппу поступает очень много предложений от рядовых граждан, рассказала Баталина.

"Одна из ключевых тем – это поддержка семьи. Семья, всё, что связано с семьёй, для абсолютного большинства россиян всех возрастов – это главная ключевая ценность. И конечно, они считают, что сегодня эти вопросы в Конституции должны быть ещё более выпукло отражены. Вы говорили, что Конституция должна быть живой, в ней люди должны видеть свои ключевые ценности. Она должна отвечать на их общественный запрос. Запрос в том, чтобы поддержка, защита семьи была в государственной политике одним из ключевых приоритетов. Чтобы люди это понимали, чувствовали, чтобы они видели это в деятельности Правительства Российской Федерации", - пояснила Ольга Баталина.

По мнению депутата областного Заксобрания Игоря Тюрина, поправки в Конституцию относительно поддержки семейных ценностей назрели.

"Мы все помним знаменитый лозунг – "Крепка семья – крепка держава!" Семья – ячейка общества, главная опора в жизни любого человека, источник нравственности, любви, уважения, залог спокойствия и гармонии. Это оплот духовно-нравственных ценностей, культурных традиций и преемственности поколений. Укрепление института семьи как прочной основы социально-экономической политики государства – первостепенная задача органов власти всех уровней. В действующей редакции Конституции полномочия по вопросам семьи не закреплены четко за той или иной ветвью власти. Поэтому разными вопросами, объединяющиеся в одну общую тему, занимаются разные ведомства как федерального, так и регионального уровня, нет единого ответственного органа. Очень верное и своевременное предложение закрепить данные полномочия за Правительством РФ, это новый уровень правовой защиты семейных вопросов. Когда есть единый ответственный – повышается эффективность принимаемых решений", – сказал Игорь Тюрин.