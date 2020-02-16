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Общество

Нижегородцы стали чаще жаловаться на услуги связи и деятельность "Почты России"

20 февраля 2020 12:37  [83] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Количество нарушений в сфере услуг связи и деятельности "Почты России" увеличилось в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в 2019 году в ведомство поступило 1021 обращение на нарушения в сфере услуг связи, тогда как в 2018 году таких обращений было 802. Таким образом количество жалоб увеличилось на увеличилось на 27%.

В 2019 году сохраняется актуальность проблемы, связанной с навязыванием дополнительных услуг (подключение мобильных подписок без согласия абонента, снятие денежных средств за отправку короткого текстового сообщения на "короткие" номера, подключение дополнительных услуг на условиях "льготного" бесплатного периода с последующим взиманием платы при отсутствии отказа абонента от услуги).

Также нижегородцы обращались в Роспотребнадзор с жалобами на нарушения в части оказания услуг в роуминге, ненадлежащее информирование об условиях тарифных планов, изменением тарифов на услуги связи в одностороннем порядке.

В Роспотребе сообщили также, что "в 2019 году значительно увеличилось количество жалоб граждан на организацию работы ФГУП "Почта России".

Жаловались на неполучение почтовых отправлений, и на неудовлетворительную работу сотрудников почтовых отделений.

Помимо этого, жалобы касались нарушения режима работы отделений почты, некачественного оказания услуг; утраты почтового отправления либо невыплата переведенных денежных средств и др.

Кроме того, нижегородцы отмечали некорректное поведение сотрудников почты.

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